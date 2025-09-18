logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Fotogalería

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Fuga de aguas negras afecta a vecinos y comercios en Nicolás Zapata

Vecinos denuncian olores fétidos y riesgos sanitarios frente a negocios de comida.

Por Redacción

Septiembre 18, 2025 05:46 p.m.
A
Fotografía por Alberto Martínez | Fuga de aguas negras en Zapata & Benigno Arriaga

Fotografía por Alberto Martínez | Fuga de aguas negras en Zapata & Benigno Arriaga

Una fuga de aguas negras provocada por una obra de Interapas mantiene en jaque a vecinos y comerciantes en la avenida Nicolás Zapata esquina con Benigno Arriaga, en la capital potosina.

El problema, que se localiza justo frente a una zona con alta actividad comercial, ha generado olores fétidos que se extienden cada hora con mayor intensidad, convirtiéndose en lo que los colonos califican como un “foco de infección”.

La molestia aumenta porque la mayor concentración de aguas negras se ubica frente a un negocio de comida, lo que ha afectado tanto a clientes como a trabajadores.

Fuga frente a comercios en Nicolás Zapata

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Nadie se opone a que modernicen la infraestructura, pero pedimos que planeen las obras y eviten este tipo de afectaciones”, expresaron vecinos de la zona.

Te puede interesar: Morena exhibe a Sara Rocha por acaparar cargos

Los denunciantes piden a Interapas y a las autoridades municipales que actúen con mayor previsión, pues aseguran que la falta de planeación impacta directamente en la economía de los comercios y en la salud de quienes habitan la zona.

“Queremos mejoras, pero no a costa de que se convierta en un foco de infección para todos”, señalaron.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fuga de aguas negras afecta a vecinos y comercios en Nicolás Zapata
Fuga de aguas negras afecta a vecinos y comercios en Nicolás Zapata

Fuga de aguas negras afecta a vecinos y comercios en Nicolás Zapata

SLP

Redacción

Vecinos denuncian olores fétidos y riesgos sanitarios frente a negocios de comida.

Fallece un hombre en negocio de Quintas de la Hacienda
Fallece un hombre en negocio de Quintas de la Hacienda

Fallece un hombre en negocio de Quintas de la Hacienda

SLP

Redacción

Los hechos, cerca de las 15:30 horas de este jueves

¿Qué tramo del Río Santiago está cerrado este jueves?
¿Qué tramo del Río Santiago está cerrado este jueves?

¿Qué tramo del Río Santiago está cerrado este jueves?

SLP

Pulso Online

Dan prisión preventiva a individuo por homicidio
Dan prisión preventiva a individuo por homicidio

Dan prisión preventiva a individuo por homicidio

SLP

Redacción