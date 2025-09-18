logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Fotogalería

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Dan prisión preventiva a individuo por homicidio

Por Redacción

Septiembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Dan prisión preventiva a individuo por homicidio

Por su probable participación en el delito de homicidio calificado, Filemón “N” fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva oficiosa, como resultado de la imputación realizada por personal litigador de la Delegación Sexta de la FGESLP ante la autoridad judicial.

El señalado habría cometido el ilícito en julio de 2025, cuando presuntamente ocasionó diversas lesiones con un arma blanca a la víctima, lo que derivó en su fallecimiento.

Con base en diversos actos de investigación, agentes del Ministerio Público obtuvieron de un Juez de Control la orden de aprehensión en contra del imputado.

Después de ser detenido por elementos de la Policía de Investigación (PDI) en cumplimiento al mandamiento judicial, el personal de la Fiscalía formuló la imputación correspondiente ante la autoridad judicial, quien concedió la vinculación a proceso, además de fijar un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, el Juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que Filemón “N” permanecerá recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Tamazunchale.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dan prisión preventiva a individuo por homicidio
Dan prisión preventiva a individuo por homicidio

Dan prisión preventiva a individuo por homicidio

SLP

Redacción

Capturan a ladrón por distintos robos a comercios
Capturan a ladrón por distintos robos a comercios

Capturan a ladrón por distintos robos a comercios

SLP

Redacción

El arrestado cuenta con 10 detenciones previas por diferentes delitos, tiene antecedentes penales

Joven motociclista muere al derrapar en la Av. de La Paz
Joven motociclista muere al derrapar en la Av. de La Paz

Joven motociclista muere al derrapar en la Av. de La Paz

SLP

Redacción

Salió proyectado tras impactarse contra una guarnición y se golpeara contra una palmera

Presencia de operativo “BOMI” en más de 40 colonias de Soledad
Presencia de operativo “BOMI” en más de 40 colonias de Soledad

Presencia de operativo “BOMI” en más de 40 colonias de Soledad

SLP

Redacción