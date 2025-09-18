Dan prisión preventiva a individuo por homicidio

Por su probable participación en el delito de homicidio calificado, Filemón “N” fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva oficiosa, como resultado de la imputación realizada por personal litigador de la Delegación Sexta de la FGESLP ante la autoridad judicial.

El señalado habría cometido el ilícito en julio de 2025, cuando presuntamente ocasionó diversas lesiones con un arma blanca a la víctima, lo que derivó en su fallecimiento.

Con base en diversos actos de investigación, agentes del Ministerio Público obtuvieron de un Juez de Control la orden de aprehensión en contra del imputado.

Después de ser detenido por elementos de la Policía de Investigación (PDI) en cumplimiento al mandamiento judicial, el personal de la Fiscalía formuló la imputación correspondiente ante la autoridad judicial, quien concedió la vinculación a proceso, además de fijar un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Asimismo, el Juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que Filemón “N” permanecerá recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Tamazunchale.