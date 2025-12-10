Hallan camioneta con armas junto al Tangamanga I

Tras recibir el reporte ciudadano de detonaciones de arma al interior del Parque Tangamanga I, se implementó un dispositivo de seguridad que permitió el hallazgo de un vehículo con armas, abandonado en la lateral de la avenida Salvador Nava Martínez.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital informa que, la tarde de este miércoles, elementos de la Dirección General de Guardia Municipal atendieron de manera inmediata un reporte emitido por Comités Ciudadanos de Seguridad, quienes señalaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones del parque Tangamanga I.

Como primer respondiente, los agentes municipal realizaron un operativo de búsqueda de indicios en el exterior del parque, logrando ubicar sobre la lateral de avenida Salvador Nava y la calle Luis de Mendizábal en el fraccionamiento Tangamanga, una camioneta Honda color azul que contenía en su interior armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, así como cargadores y cartuchos.

De forma inmediata se activaron los protocolos correspondientes para la preservación del área, quedando el sitio bajo resguardo en espera de la intervención de la Fiscalía General del Estado.

