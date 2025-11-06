Hallan cuerpo embolsado en camino a San José del Barro

Un cuerpo embolsado fue localizado en camino a San José del Barro, en Soledad de Graciano Sánchez.

Los hechos, esta mañana en el el tramo de la tratadora y la colonia Residencial La Cofradía .

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad , quienes acordonaron el área.

Posteriormente la Policía de Investigación de la FGE acudió a dar fe del hallazgo e iniciaron carpeta de investigación.

