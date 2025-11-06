logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Fotogalería

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Hallan cuerpo embolsado en camino a San José del Barro

Elementos de la Guardia Civil Municipal y Policía de Investigación se presentaron en el lugar

Por Redacción

Noviembre 06, 2025 09:29 a.m.
A
Hallan cuerpo embolsado en camino a San José del Barro

Un cuerpo embolsado fue localizado en camino a San José del Barro, en Soledad de Graciano Sánchez.

Los hechos, esta mañana en el el tramo de la tratadora y la colonia Residencial La Cofradía .

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad , quienes acordonaron el área.

Posteriormente la Policía de Investigación de la FGE acudió a dar fe del hallazgo e iniciaron carpeta de investigación. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hallan cuerpo embolsado en camino a San José del Barro
Hallan cuerpo embolsado en camino a San José del Barro

Hallan cuerpo embolsado en camino a San José del Barro

SLP

Redacción

Elementos de la Guardia Civil Municipal y Policía de Investigación se presentaron en el lugar

Choque volcadura en Circuito Potosí, deja dos lesionados
Choque volcadura en Circuito Potosí, deja dos lesionados

Choque volcadura en Circuito Potosí, deja dos lesionados

SLP

Redacción

El vehículo quedó con las llantas hacia arriba

Detienen a "cazadores de adictos"
Detienen a "cazadores de adictos"

Detienen a "cazadores de adictos"

SLP

Redacción

Provocaron una riña en Prados, en donde resultaron dos lesionados con arma blanca

Mujer intenta lanzarse de un puente
Mujer intenta lanzarse de un puente

Mujer intenta lanzarse de un puente

SLP

Redacción