Hallan cuerpo embolsado en camino a San José del Barro
Elementos de la Guardia Civil Municipal y Policía de Investigación se presentaron en el lugar
Un cuerpo embolsado fue localizado en camino a San José del Barro, en Soledad de Graciano Sánchez.
Los hechos, esta mañana en el el tramo de la tratadora y la colonia Residencial La Cofradía .
Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad , quienes acordonaron el área.
Posteriormente la Policía de Investigación de la FGE acudió a dar fe del hallazgo e iniciaron carpeta de investigación.
