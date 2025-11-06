Mujer intenta lanzarse de un puente

En una atención inmediata a un reporte ciudadano, oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez lograron salvaguardar la integridad de una mujer que intentaba arrojarse de un puente vehicular, a la altura de la colonia Foresta. Posteriormente, fue canalizada ante la Unidad de Atención a la Violencia Familiar (UAVI), adscrita a la corporación municipal, para recibir atención y acompañamiento psicológico.

Los hechos ocurrieron sobre el puente vehicular del Bulevar Valle de los Fantasmas, a la altura de la Avenida José de Gálvez, donde una llamada a las líneas de emergencia alertó sobre una mujer que se encontraba en la orilla del puente con aparentes intenciones de arrojarse.

Oficiales femeninas de la corporación acudieron de inmediato al lugar y establecieron contacto con la persona, quien tras varios minutos de diálogo se identificó como María “N”, quien se encontraba en una crisis nerviosa derivada, según refirió, por problemas personales. Los servidores públicos actuaron de acuerdo con los protocolos de intervención en crisis, logrando resguardar su integridad física y emocional.

Posteriormente, fue trasladada a las instalaciones de la Comandancia Central de la Guardia Civil de Soledad, donde fue canalizada con personal de la UAVI, quienes le brindaron atención integral, acompañamiento y enlace con instancias especializadas para su valoración y apoyo psicológico.

Con estas acciones, la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso con la protección de la vida y la integridad de la ciudadanía, así como su labor permanente de atención y contención en situaciones de crisis emocional.