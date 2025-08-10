Hallan sin vida a motociclista en el Río Españita

Un motociclista perdió la vida tras caer al cauce del Río Españita, a la altura de la carretera 57, frente a la agencia de autos BMW, en la colonia Ejido La Libertad.

El hallazgo se realizó la madrugada de este domingo durante un recorrido de vigilancia, cuando fue localizado el cuerpo de un hombre identificado como Erik Alejandro, de 27 años de edad.

El cuerpo se encontraba sumergido en el agua, junto a una motocicleta.

Al lugar acudieron elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las indagatorias para determinar las causas del deceso.

