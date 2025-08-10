logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN GRAN AÑO MÁS!

Fotogalería

¡UN GRAN AÑO MÁS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Hallan sin vida a motociclista en el Río Españita

Autoridades locales investigan las circunstancias que llevaron al trágico accidente de este motociclista en la carretera 57.

Por Redacción

Agosto 10, 2025 04:12 p.m.
A
Hallan sin vida a motociclista en el Río Españita

Un motociclista perdió la vida tras caer al cauce del Río Españita, a la altura de la carretera 57, frente a la agencia de autos BMW, en la colonia Ejido La Libertad.

El hallazgo se realizó la madrugada de este domingo durante un recorrido de vigilancia, cuando fue localizado el cuerpo de un hombre identificado como Erik Alejandro, de 27 años de edad.

El cuerpo se encontraba sumergido en el agua, junto a una motocicleta.

Al lugar acudieron elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las indagatorias para determinar las causas del deceso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hallan sin vida a motociclista en el Río Españita
Hallan sin vida a motociclista en el Río Españita

Hallan sin vida a motociclista en el Río Españita

SLP

Redacción

Autoridades locales investigan las circunstancias que llevaron al trágico accidente de este motociclista en la carretera 57.

Casona de Carranza cuenta con vigilancia continua: SSPC
Casona de Carranza cuenta con vigilancia continua: SSPC

Casona de Carranza cuenta con vigilancia continua: SSPC

SLP

Rolando Morales

La presencia constante de la Policía Vial en la Casona de la Avenida Carranza ha logrado disminuir la incidencia delictiva en la zona

Accidente de pipa en bulevar Río Españita
Accidente de pipa en bulevar Río Españita

Accidente de pipa en bulevar Río Españita

SLP

El Universal

El conductor de una pipa pierde control en bulevar Río Españita

Hombre es asesinado a golpes en Riconada
Hombre es asesinado a golpes en Riconada

Hombre es asesinado a golpes en Riconada

SLP

Redacción

Un hombre de 45 años fue brutalmente golpeado hasta la muerte en la comunidad de Riconada.