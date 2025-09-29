Hay dos heridos por balacera en bar de Lomas del Tec: FGE

Con información de Rolando Morales/Pulso.- Como resultado del ataque a balazos perpetrado por un sujeto en contra del bar Terraza Condesa, localizado en Lomas del Tecnológico, dos personas resultaron lesionadas, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Este domingo, se reportó que empleados del establecimiento sacaron del lugar a un hombre por una riña, sin embargo, minutos después regresó armado y disparó en varias ocasiones contra la fachada del lugar. La agresión quedó documentada en varios videos difundidos en redes sociales.

La fiscal general matizó que la Policía de Investigación (PDI) se encuentra en proceso de recopilar más información, por lo cual, todavía no se define cuál es el estado de salud de las víctimas.

En entrevista, refirió que, si bien el comercio no presentó denuncia por la agresión con arma de fuego, el Ministerio Público inició una carpeta de investigación de oficio, a fin de establecer cómo sucedieron los hechos.

No es la primera vez sucede este tipo de agresiones en la zona metropolitana y el estado, pues en meses anteriores se suscitaron incidentes bajo las mismas circunstancias: los clientes riñen, son retirados del bar y regresan para disparar contra los comensales y los propietarios.

Son hechos atípicos: SSPC

Aparte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, aseguró que las riñas con detonaciones de arma de fuego en bares o centros nocturnos son hechos atípicos en la ciudad, ya que la mayoría de los reportes solo derivan en agresiones físicas sin denuncias formales.

Villa Gutiérrez precisó que en promedio no se registra ninguna riña por semana, como ocurrió la pasada, cuando no se tuvo reporte alguno de este tipo de eventos. La mayoría de los casos, explicó, concluyen sin procedimientos legales porque las personas involucradas prefieren no proceder ante la Fiscalía.

Como ejemplo, mencionó lo sucedido recientemente en un bar de Lomas del Tecnológico, donde tras una riña inicial al interior del establecimiento se registraron disparos de arma de fuego , lo que derivó en la clausura del lugar y en la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado.

El funcionario subrayó que la corporación mantiene presencia preventiva en zonas como Himalaya, Lomas y el Centro Histórico, además de reforzar los operativos para suspender bailes en la vía pública, donde cada semana se cancelan entre siete y diez eventos clandestinos. Con estas acciones, dijo, se ha logrado mantener en cero los incidentes graves como homicidios o lesiones de consideración.