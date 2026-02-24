Hay seis procesados por extorsión en la Huasteca

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí mantiene bajo proceso a seis personas acusadas de extorsión en el municipio de Ciudad Valles, quienes actualmente se encuentran en prisión preventiva, informó la titular de la dependencia, Manuela García.

La detención se logró tras un operativo reciente en la región Huasteca, donde además continúan abiertas al menos cinco carpetas de investigación relacionadas con este delito.

De acuerdo con la fiscal, la intervención permitió desarticular parcialmente una estructura que presuntamente operaba mediante amenazas directas contra comerciantes de la zona, quienes finalmente decidieron formalizar sus denuncias ante la autoridad, factor que resultó clave para la judicialización de los casos.

"El operativo en Ciudad Valles fue exitoso; tenemos alrededor de seis personas detenidas por extorsión y todas enfrentan prisión preventiva", señaló la funcionaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

García subrayó que la disposición de las víctimas a denunciar marcó un punto de inflexión, ya que el temor a represalias suele inhibir la acción legal y permite que este tipo de conductas delictivas se prolonguen durante largos periodos sin intervención institucional.

La Fiscalía reconoció que la colaboración ciudadana fortaleció la integración de los expedientes, facilitando la obtención de órdenes de aprehensión y el avance de las investigaciones, que aún buscan determinar si existen más implicados.

En paralelo, la dependencia trabaja en la conformación de una fiscalía especializada en el combate a la extorsión, con el objetivo de concentrar capacidades operativas, de inteligencia y análisis financiero en un fenómeno que ha mostrado crecimiento en distintas zonas del estado, particularmente en regiones con alta actividad comercial como la Huasteca.

Esta eventual unidad contaría con personal capacitado y herramientas para rastrear operaciones telefónicas, transferencias y esquemas de cobro sistemático, modalidades frecuentes en este delito que requieren seguimiento técnico y bancario para su esclarecimiento.