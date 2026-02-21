Hombre muere en la vía pública en el fraccionamiento Nuevo Morales

Un hombre de aproximadamente 60 años de edad perdió la vida la tarde de este sábado en la vía pública, en el cruce de la avenida Hernán Cortés y la calle Nueva España, en el fraccionamiento Nuevo Morales.

¿Cómo ocurrió el fallecimiento del hombre en Nuevo Morales?

De acuerdo con testimonios de vecinos, el hombre comenzó a sentirse mal mientras se encontraba en la zona, por lo que decidió sentarse en una jardinera. Momentos después cayó al suelo y se golpeó la frente, quedando semiinconsciente.

Acciones de la autoridad tras el fallecimiento

Personas que presenciaron lo ocurrido solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911. Sin embargo, al arribar paramédicos al lugar, el hombre ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron para acordonar el área, mientras que agentes de la Policía de Investigación y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

