logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CODE&PLAY

Fotogalería

CODE&PLAY

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Hombre muere en la vía pública en el fraccionamiento Nuevo Morales

Policías y peritos realizaron el levantamiento del cuerpo y acordonaron la zona.

Por Pulso Online

Febrero 21, 2026 07:01 p.m.
A
Hombre muere en la vía pública en el fraccionamiento Nuevo Morales

Un hombre de aproximadamente 60 años de edad perdió la vida la tarde de este sábado en la vía pública, en el cruce de la avenida Hernán Cortés y la calle Nueva España, en el fraccionamiento Nuevo Morales.

¿Cómo ocurrió el fallecimiento del hombre en Nuevo Morales?

De acuerdo con testimonios de vecinos, el hombre comenzó a sentirse mal mientras se encontraba en la zona, por lo que decidió sentarse en una jardinera. Momentos después cayó al suelo y se golpeó la frente, quedando semiinconsciente.

Acciones de la autoridad tras el fallecimiento

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Personas que presenciaron lo ocurrido solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911. Sin embargo, al arribar paramédicos al lugar, el hombre ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron para acordonar el área, mientras que agentes de la Policía de Investigación y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hombre muere en la vía pública en el fraccionamiento Nuevo Morales
Hombre muere en la vía pública en el fraccionamiento Nuevo Morales

Hombre muere en la vía pública en el fraccionamiento Nuevo Morales

SLP

Pulso Online

Policías y peritos realizaron el levantamiento del cuerpo y acordonaron la zona.

Aparatosa volcadura en carretera a Rioverde
Aparatosa volcadura en carretera a Rioverde

Aparatosa volcadura en carretera a Rioverde

SLP

Redacción

Únicamente se reportan daños materiales en dos vehículos

Dan último adiós a policía fallecido al cumplir su deber
Dan último adiós a policía fallecido al cumplir su deber

Dan último adiós a policía fallecido al cumplir su deber

SLP

Leonel Mora

Olvera Pérez fue baleado el 15 de febrero y falleció cuatro días después en un hospital de Soledad

Fallece motociclista tras colisión con un tráiler
Fallece motociclista tras colisión con un tráiler

Fallece motociclista tras colisión con un tráiler

SLP

Huasteca Hoy

El accidente ocurrió en el Libramiento Poniente de Ciudad Valles