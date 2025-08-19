Hombre pierde la vida por descarga eléctrica

TAMAZUNCHALE.- Un hombre perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba en el lugar conocido como La Pedrera, en la localidad de Temamatla.

El infortunado fue identificado como Rafael Vidales Campos, de 37 años de edad, empleado de la empresa Calixas Ortodoxas, dedicada a la extracción de material para construcción en las cercanías del río Claro.

De acuerdo con fuentes oficiales, el obrero sufrió una descarga eléctrica, aunque aún no se ha precisado cómo ocurrió el accidente.

Elementos de Protección Civil Municipal acudieron al auxilio y al llegar lo encontraron inconsciente, pero con signos vitales, por lo que fue trasladado de urgencia a la clínica del IMSS Coplamar en Zacatipán.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, al ingresar al nosocomio ya no presentaba signos vitales. Ante ello, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado, autoridad que llevará a cabo las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.