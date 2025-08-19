logo pulso
Seguridad

Hombre pierde la vida por descarga eléctrica

Por Redacción

Agosto 19, 2025 03:00 a.m.
A
Hombre pierde la vida por descarga eléctrica

TAMAZUNCHALE.- Un hombre perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba en el lugar conocido como La Pedrera, en la localidad de Temamatla.

El infortunado fue identificado como Rafael Vidales Campos, de 37 años de edad, empleado de la empresa Calixas Ortodoxas, dedicada a la extracción de material para construcción en las cercanías del río Claro.

De acuerdo con fuentes oficiales, el obrero sufrió una descarga eléctrica, aunque aún no se ha precisado cómo ocurrió el accidente.

Elementos de Protección Civil Municipal acudieron al auxilio y al llegar lo encontraron inconsciente, pero con signos vitales, por lo que fue trasladado de urgencia a la clínica del IMSS Coplamar en Zacatipán.

Sin embargo, al ingresar al nosocomio ya no presentaba signos vitales. Ante ello, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado, autoridad que llevará a cabo las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

