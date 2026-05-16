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Impactan camión y camioneta; chofer queda prensado

El culpable se dio a la fuga; acudieron corporaciones de auxilio

Por Redacción

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Impactan camión y camioneta; chofer queda prensado

Matehuala.- Una persona quedó prensada en su vehículo luego de impactar de frente contra enorme camión en el bulevar turístico, a la altura del hotel El Pedregal. El culpable se dio a la fuga. Al lugar acudieron corporaciones de auxilio para rescatar al hombre que estaba atrapado dentro del carro, para evitar que llegara a morir.

Los hechos ocurrieron la tarde del viernes en el bulevar turístico, frente al hotel El Pedregal, donde un vehículo tipo Torthon impactó contra una camioneta color blanco. 

Debido al gran tamaño del camión, la camioneta quedó destrozada de la parte frontal y el chofer prensado. El culpable se dio a la fuga. Testigos del accidente, al ver lo ocurrido, pidieron apoyo a las corporaciones de auxilio.

Al lugar acudieron los elementos de Bomberos y Cruz Roja, quienes empezaron a trabajar en coordinación para rescatar al hombre, gracias a las pinzas de la vida, lograron sacarlo de la camioneta con vida, pero con múltiples lesiones, por lo que fue llevado de emergencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

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Gracias a la descripción que dieron los testigos del accidente a los elementos de la Policía Municipal, los agentes lograron dar con el presunto camión que impactó a la camioneta y detenerlo para que se haga responsable de los daños causados.

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