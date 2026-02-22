Incautan 6 vehículos robados, hay 3 detenidos

Durante operativos de prevención y vigilancia, la Guardia Civil Estatal recuperó un total de seis vehículos con reporte de robo y se logró la detención de dos conductores que fueron remitidos ante la Fiscalía General del Estado.

En un caso, Oswaldo N. de 44 años de edad, tripulaba un vehículo, Mazda, tipo CX30, modelo 2021 en color gris que al ser consultado arrojó reporte de robo con violencia del 27/06/2025 en Tlalnepantla, Estado de México.

Luis N. de 30 años de edad, fue detenido en la colonia Las Flores, tras ser detectado a bordo de un vehículo Honda Civic en color azul, modelo 2019 con reporte de robo del 07/03/2025 en Zamora, Michoacán.

Además, resultado de las labores de videovigilancia desde el C5i2, se informa la detención de Oscar N. de 29 años de edad, por tripular un tráiler modelo 1998 en color blanco, que arrojó reporte de robo del 02/10/2022 en la colonia San José de Buenavista.

Por otra parte, en el fraccionamiento Villa Jardín, la GCE localizó una motocicleta Vento, modelo 2023, robada sin violencia el viernes pasasdo en la colonia Jacarandas, mientras que en otra acción, recuperó en la colonia Santuario, Villa de Reyes, una motocicleta Itálika, modelo 2015 robada con violencia el día diez de marzo del 2017 en la Delegación de La Pila.

Por último, la GCE ubicó y recuperó en la Zona Industrial, un semirremolque en color blanco, modelo 1994 robado sin violencia el 15 de mayo del 2024, en la colonia Esperanza Sur, municipio de El Naranjo.

Tanto los detenidos como las unidades recuperadas fueron remitidos ante el Ministerio Público en donde se habrán de realizar las investigaciones correspondientes.