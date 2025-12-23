Incautan pirotecnia ilegal en el tianguis de Bocas

Oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron el decomiso de más de 22 kilos de pirotecnia prohibida que se encontraba a la venta sin autorización en un mercado sobre ruedas de la delegación de Bocas.

La intervención se llevó a cabo el domingo pasado tras un reporte del personal de Protección Civil Municipal.

Durante la inspección en el mercado ubicado sobre la calle Capitán Caldera, personal de Protección Civil detectó en un puesto ambulante una caja con diversos juegos pirotécnicos, cuyos encargados no contaban con los permisos correspondientes para su venta y distribución.

Ante esta situación, se solicitó el apoyo de los agentes municipales, quienes informaron sobre los riesgos que representa el manejo de este tipo de material y se procedió al retiro inmediato.

El material asegurado, con un peso total de 22 kilos 340 gramos, fue resguardado por personal de Protección Civil Municipal para su disposición final conforme a la normatividad vigente.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana exhorta a la ciudadanía a no comprar ni manipular pirotecnia, ya que su uso representa un alto riesgo para la integridad de las personas, especialmente en espacios públicos ante el manejo inadecuado de este tipo de materiales.