logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Fotogalería

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Incendian vehículo particular de un policía

Por Redacción

Diciembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Incendian vehículo particular de un policía

CIUDAD VALLES.- Un vehículo sufrió daños parciales a causa de un incendio que se presume fue provocado, en las inmediaciones de la colonia La Pimienta.

Fue durante la madrugada de este miércoles cuando Bomberos y elementos de Protección Civil Municipal se trasladaron a la calle Constitución, casi esquina con Iguala, luego de que se reportara que un automóvil se estaba incendiando.

Al llegar, confirmaron que un Volkswagen Jetta, tipo Clásico, presentaba daños por fuego en la parte frontal.

Sin embargo, el incendio ya había sido controlado por el propietario, quien es policía, aunque en ese momento se encontraba fuera de servicio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Se presume que el fuego fue provocado, ya que la zona dañada corresponde a la parte superior del cofre; pese a ello, los daños fueron mínimos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Caos breve en Tangamanga I por auto que irrumpió en el parque
Caos breve en Tangamanga I por auto que irrumpió en el parque

Caos breve en Tangamanga I por auto que irrumpió en el parque

SLP

Pulso Online

Las actividades en el parque Tangamanga I en este momento se llevan a cabo sin ninguna otra novedad

Rescatan a dos adultos mayores de una vivienda en llamas en Industrial Aviación
Rescatan a dos adultos mayores de una vivienda en llamas en Industrial Aviación

Rescatan a dos adultos mayores de una vivienda en llamas en Industrial Aviación

SLP

Pulso Online

Agentes de la Guardia Municipal logran sacar con vida a dos personas de avanzada edad en situación de emergencia.

Aseguran 70 mil litros en operativo contra huachicol
Aseguran 70 mil litros en operativo contra huachicol

Aseguran 70 mil litros en operativo contra "huachicol"

SLP

Redacción

Un hombre fue detenido al no acreditar la procedencia del hidrocarburo

Atienden incendio en vivienda de la Margarita Morán
Atienden incendio en vivienda de la Margarita Morán

Atienden incendio en vivienda de la Margarita Morán

SLP

Redacción