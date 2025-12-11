Incendian vehículo particular de un policía

CIUDAD VALLES.- Un vehículo sufrió daños parciales a causa de un incendio que se presume fue provocado, en las inmediaciones de la colonia La Pimienta.

Fue durante la madrugada de este miércoles cuando Bomberos y elementos de Protección Civil Municipal se trasladaron a la calle Constitución, casi esquina con Iguala, luego de que se reportara que un automóvil se estaba incendiando.

Al llegar, confirmaron que un Volkswagen Jetta, tipo Clásico, presentaba daños por fuego en la parte frontal.

Sin embargo, el incendio ya había sido controlado por el propietario, quien es policía, aunque en ese momento se encontraba fuera de servicio.

Se presume que el fuego fue provocado, ya que la zona dañada corresponde a la parte superior del cofre; pese a ello, los daños fueron mínimos.