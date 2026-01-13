logo pulso
Incendio consume máquina agrícola

Por Redacción

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
Incendio consume máquina agrícola

TAMUÍN.- Una máquina alzadora fue destruida en su totalidad tras incendiarse mientras era trasladada por la carretera Tamuín–San Vicente, cerca de la comunidad El Chote.

Fuentes oficiales informaron que el siniestro se suscitó este domingo por la tarde, y se originó de manera repentina cuando la maquinaria se encontraba en circulación, lo que obligó al operador a detener la marcha y abandonarla para evitar resultar lesionado. El fuego avanzó con rapidez, sin que fuera posible rescatar el equipo.

Bomberos de Tamuín acudieron al sitio para realizar labores de control, con el objetivo de impedir que las llamas alcanzaran la maleza de los alrededores y garantizar la seguridad de quienes transitaban por la vía. Durante las maniobras, el flujo vehicular se redujo de forma temporal.

