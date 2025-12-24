Incendio en edificio de Carranza dejó una persona muerta

Un incendio registrado durante la madrugada de este martes en un edificio ubicado sobre avenida Carranza, en la capital potosina, dejó como saldo una persona fallecida y una mujer de aproximadamente 90 años hospitalizada, de acuerdo con testimonios de vecinos.

Según los primeros reportes recabados en el lugar, el siniestro ocurrió alrededor de las 2:30 de la mañana, en un departamento del segundo piso.

Tras el aviso de emergencia, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y lograron sofocar el fuego, evitando que se propagara a otros departamentos del inmueble.

Vecinos del edificio confirmaron que la víctima mortal habría fallecido por intoxicación por humo, mientras que una mujer de la tercera edad fue trasladada a un hospital, donde permanece internada. Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre la identidad de las personas afectadas ni sobre las causas que originaron el incendio.

Como medida preventiva, los habitantes del edificio fueron evacuados, sin que se reportaran más personas lesionadas.

El departamento donde se originó el fuego quedó como testigo mudo de la tragedia, con manchas negras provocadas por la intensa humareda, visibles tras el siniestro.

Sobre lo ocurrido, Eduardo Martínez Benavente, notario y vecino de la zona, reconoció que sí se registró el incendio durante la madrugada y el fallecimiento de una persona, además de destacar la pronta intervención del Cuerpo de Bomberos, cuya actuación permitió controlar el fuego y evitar una tragedia mayor, en espera de información oficial por parte de las autoridades.