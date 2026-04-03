Incendio se extiende en un predio de Pozos

Un terreno de considerables dimensiones fue presas de un incendio en la cabecera municipal de Villa de Pozos, el cual pudo ser controlado a tiempo por personal de Protección Civil cuando ya amenazaban las llamas con afectar viviendas vecinas.

Fue la tarde de este jueves, cuando se reportó a los cuerpos de auxilio que se estaba sucitando un incendio en un terreno de la calle Porfirio Díaz, en donde las llamas alcanzaban gran altura debido a que se estaba consumiendo la maleza seca que predominaba en ese sitio.

Debido a esto, brigadistas de Protección Civil Municipal se dirigieron al predio -que se encuentra bardeado- y comenzaron a luchar contra las llamas, las cuales habían consumido una buena parte.

En el lote no hay ninguna construcción y tampoco había nadie, por lo que no hubo personas heridas pero se temía que el fuego alcanzara las casas vecinas.

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Las labores de los socorristas duraron un tiempo considerable hasta que las llamas pudieron ser controladas sin que el caso pasara a mayores, por lo que se recomienda a la ciudadanía reportar cualquier cualquier emergencia de forma inmediata.