Indaga FGE hallazgo de hombre ultimado a balazos en Mexquitic
Un hombre fue localizado muerto y con disparos de arma de fuego en un camino vecinal y el Libramiento Poniente, en la comunidad de Guadalupe Victoria de Mexquitic de Carmona.
El reporte fue cerca de las a las 04:00 horas de este martes.
Al sitio arribaron autoridades estatales, quienes al inspeccionar el área, encontraron varios casquillos percutidos.
La Policía de Investigación y Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con la carpeta de investigación.
