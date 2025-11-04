Indaga FGE hallazgo de hombre ultimado a balazos en Mexquitic

Un hombre fue localizado muerto y con disparos de arma de fuego en un camino vecinal y el Libramiento Poniente, en la comunidad de Guadalupe Victoria de Mexquitic de Carmona.

El reporte fue cerca de las a las 04:00 horas de este martes.

Al sitio arribaron autoridades estatales, quienes al inspeccionar el área, encontraron varios casquillos percutidos.

La Policía de Investigación y Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con la carpeta de investigación.

