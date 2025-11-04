logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Fotogalería

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Indaga FGE hallazgo de hombre ultimado a balazos en Mexquitic

Por Redacción

Noviembre 04, 2025 02:31 p.m.
A
Indaga FGE hallazgo de hombre ultimado a balazos en Mexquitic

Un hombre fue localizado muerto y con disparos de arma de fuego en un camino vecinal y el Libramiento Poniente, en la comunidad de Guadalupe Victoria de Mexquitic de Carmona. 

El reporte fue cerca de las a las 04:00 horas de este martes.

Al sitio arribaron autoridades estatales, quienes al inspeccionar el área, encontraron varios casquillos percutidos. 

La Policía de Investigación y Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con la carpeta de investigación. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tres lesionados en fuerte choque sobre carretera a Rioverde
Tres lesionados en fuerte choque sobre carretera a Rioverde

Tres lesionados en fuerte choque sobre carretera a Rioverde

SLP

Redacción

Indaga FGE hallazgo de hombre ultimado a balazos en Mexquitic
Indaga FGE hallazgo de hombre ultimado a balazos en Mexquitic

Indaga FGE hallazgo de hombre ultimado a balazos en Mexquitic

SLP

Redacción

Aparatoso choque en puente de Gálvez; sólo daños
Aparatoso choque en puente de Gálvez; sólo daños

Aparatoso choque en puente de Gálvez; sólo daños

SLP

Redacción

Un vehículo colisiona con el muro de contención en la carretera 57

Importante, entender el riesgo que implica uso de motocicleta: SSPC
Importante, entender el riesgo que implica uso de motocicleta: SSPC

Importante, entender el riesgo que implica uso de motocicleta: SSPC

SLP

Rolando Morales

La adquisición de este medio se disparó tras la pandemia y como medio de trabajo, señala Villa Gutiérrez