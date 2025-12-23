Indigente quemó a un perro cerca de clínica 50

Por la probable comisión del delito de maltrato animal, un hombre en situación de calle fue detenido la noche de este domingo en un terreno baldío ubicado cen calle Tercera Sur y avenida Tangamanga, cerca de la clínicac 50 del IMSS, en la colonia Prados de San Vicente, donde fue detectado prendiendo fuego a un cachorro.

Oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realizaron la detención y puesta a disposición ante la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

De acuerdo al reporte, los agentes municipales se aproximaron al terreno baldío luego de ser informados por personal del C4 Municipal de un connato de incendio en el lugar.

Ahí detectaron entre la maleza un fuego incipiente y metros adelante al sujeto que había lesionado al cachorro al prenderle fuego.

De inmediato, se prestó asistencia al cachorro y se detuvo al probable responsable del maltrato, de nombre Alejandro Rafael "N" de 38 años.

Enseguida, se notificó a personal de Bienestar Animal que evaluó el estado de salud del cachorro y, ante la gravedad de las lesiones provocadas, se determinó de manera humanitaria dormirlo, a fin de evitarle mayor sufrimiento.

Finalmente, los agentes de Guardia Municipal procedieron con la detención del implicado, quien quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado a fin de deslindar responsabilidades por el probable hecho de maltrato animal.