Individuo es aprehendido por agresiones a su pareja

La Fiscalía General del Estado, a través de elementos de la Policía de Investigación, cumplimentó una orden de cateo en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Buenos Aires, en el municipio de Tamazunchale, donde se logró la captura de José Emilio "N", por su probable responsabilidad en los delitos de violencia familiar reiterada y lesiones.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos fueron denunciados por la víctima ante un Agente del Ministerio Público adscrito a la Delegación Sexta, quien integró la carpeta de investigación correspondiente y solicitó ante la autoridad judicial los mandamientos respectivos.

Una vez obtenidos dichos mandatos, personal de la PDI realizó las diligencias en el domicilio señalado, donde fue localizado el imputado y se le notificó del mandamiento judicial existente en su contra, así como de los derechos que le asisten como persona detenida.

Posteriormente, el señalado fue trasladado para su certificación médica y después ingresado al Centro Penitenciario Estatal de la región, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

