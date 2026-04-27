Individuos son apresados por violencia familiar

Agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a tres hombres por presunta violencia familiar, los arrestos se realizaron en atención a reportes ciudadanos.

Oficiales de la corporación municipal se trasladaron a la calle Villa Florencia de la colonia Villa Jardín, donde una mujer indicó que su pareja la había golpeado, ubicando en el lugar al reportado, quien después de ser entrevistado se identificó como Fernando "N" de 25 años, manifestando la parte afectada proceder legalmente en su contra.

Johnny "N" de 27 años, fue detectado en la calle Enrique Contreras de la colonia Reforma, siendo señalado directamente por su pareja a quien supuestamente violentó de forma física y la amenazó, pidiendo proceder legalmente en su contra.

Finalmente, en la calle Sierra Encantada de la colonia Cactus, se tuvo contacto con una mujer, quien mencionó que su ex pareja la agredió físicamente y además incumplió con una orden judicial en su contra, teniendo a la vista al señalado quien dijo llamarse Luis "N" de 52 años.

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A todos les hicieron saber que serían detenidos por presunta violencia familiar, y posteriormente se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado para seguir el debido proceso.