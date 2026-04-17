Intercepta GN decenas de paquetes con marihuana en aeropuerto de SLP
El operativo incluyó uso de binomio canino y rayos X para localizar la droga
Derivado de operativos de seguridad, agentes de la Guardia Nacional (GN) aseguraron 28 paquetes de marihuana en zona de paquetería de Estafeta, ubicada en el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga (AIPA) de San Luis Potosí.
De acuerdo con la corporación federal, al realizar recorridos de seguridad, los elementos ingresaron a la compañía de mensajería, donde detectaron varias anomalías en diferentes paquetes.
Explicó que, con apoyo de un binomio canino y equipo de rayos X, se logró localizar 28 paquetes que contenían marihuana, con un peso estimado de 15 kilogramos y seis cajas con 84 cigarros elaborados con cannabis.
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Una vez que el enervante fue asegurado y embalado por los guardias nacionales, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de establecer el origen del narcótico.
Aseguran 28 kilos de marihuana y arsenal en operativos en SLP
Operativos permitieron asegurar estupefacientes y equipo táctico
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Rubén Pacheco
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