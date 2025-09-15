logo pulso
Izan Bandera Monumental en la capital potosina

Izan Bandera Monumental en la capital potosina

Seguridad

Izan Bandera Monumental en la capital potosina

La ceremonia se llevó a cabo como parte de las celebraciones patrias.

Por Redacción PULSO

Septiembre 15, 2025 12:08 p.m.
Con motivo del 215 aniversario del inicio del Grito de Independencia, agentes de la Guardia Civil Estatal realizaron el izamiento de la Bandera Monumental ubicada en la avenida Salvador Nava Martínez.

El acto se llevó a cabo la mañana de este lunes como parte de las actividades oficiales conmemorativas a la Independencia de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), la ceremonia formó parte del dispositivo que se implementa durante las celebraciones patrias en la capital potosina.

Te puede interesar: Ebrios arman sainete en Tianguis de las Vías

