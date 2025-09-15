Izan Bandera Monumental en la capital potosina

Con motivo del 215 aniversario del inicio del Grito de Independencia, agentes de la Guardia Civil Estatal realizaron el izamiento de la Bandera Monumental ubicada en la avenida Salvador Nava Martínez.

El acto se llevó a cabo la mañana de este lunes como parte de las actividades oficiales conmemorativas a la Independencia de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), la ceremonia formó parte del dispositivo que se implementa durante las celebraciones patrias en la capital potosina.

