Joven se lanza al vacío y muere en la presa San José

Un joven de aproximadamente 25 años se arrojó al vacío desde la cortina de la presa de San José la mañana de este domingo.

El cuerpo quedó sobre el techo del cuarto de la válvula central de la presa, donde fue localizado alrededor de las 11:00 horas por personas que se encontraban realizando ejercicio en la zona y dieron aviso a las autoridades.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal acudieron para acordonar el área, mientras que personal de Protección Civil Municipal realizó el rescate del cuerpo.

Al lugar también arribaron agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes comenzaron con la recopilación de indicios para integrar la carpeta correspondiente.

