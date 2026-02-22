Jóvenes en moto sufren accidente, uno muere

CIUDAD VALLES.- Un joven falleció y otro resultó lesionado en un desigual choque ocurrido sobre el Libramiento Poniente, viajaban en una motocicleta fueron embestidos al atravesarse a un tráiler.

El ahora occiso fue identificado como Fernando M., tenía tan solo 20 años de edad y era vecino de la colonia 18 de Marzo. El sobreviviente dijo llamarse Kevin Arturo E., de 21 años, vecino del fraccionamiento El Gavilán 3.

Habían estado conviviendo en el ejido Tampaya y se retiraron en una motocicleta tipo cross anfilando hacia la zona urbana pero en el cruce de la carretera estatal Valles–San Miguel y el libramiento, Kevin —quien conducía la unidad— no hizo alto y se atravesó al paso de un tráiler marca Kenworth blanco, de caja cerrada, el cual los arrolló.

Fernando traía puesto un casco pero no sirvió de nada ya que falleció debido al golpe en la cabeza, en tanto que Kevin pudo salvarse aunque fue llevado a un hospital a causa de sus lesiones.

