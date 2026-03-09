logo pulso
Seguridad

Judicializan caso de guardias civiles involucrados en muertes

García Cázares informó que los agentes están a disposición del juez de control y la audiencia continuará el viernes

Por Rolando Morales

Marzo 09, 2026 11:57 a.m.
A
María Manuela García Cázares / Foto: Pulso

María Manuela García Cázares / Foto: Pulso

La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), María Manuela García Cázares, informó que ya fueron judicializados los tres elementos de la Guardia Civil del Estado detenidos tras un operativo en el municipio de Matehuala que derivó en la muerte de dos personas y dejó a una más lesionada.

La fiscal detalló que los agentes fueron puestos a disposición de un juez de control el pasado sábado, luego de que la Fiscalía formulara imputación en su contra por los hechos registrados durante la madrugada del operativo.

"Nosotros judicializamos el sábado a las tres personas y están a disposición del juez de control", señaló.

De acuerdo con García Cázares, durante la audiencia inicial el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso; sin embargo, los imputados se acogieron a la duplicidad del término constitucional, por lo que la continuación de la audiencia quedó programada para el próximo viernes, cuando el juez definirá su situación jurídica.

Respecto a la mecánica de los hechos, la fiscal explicó que, según la información recabada hasta el momento, los elementos de la Guardia Civil circulaban en una patrulla cuando presuntamente fueron atacados a disparos desde una camioneta gris. Detrás de ese vehículo también circulaba un automóvil rojo.

Ante esta situación, otros elementos acudieron en apoyo y señalaron que realizaron disparos, lo que derivó en la muerte de dos personas y dejó a una más lesionada.

García Cázares indicó que existen versiones encontradas sobre lo ocurrido, por lo que será el juez de control quien determine las responsabilidades correspondientes una vez analizadas las pruebas.

Finalmente, señaló que hasta el momento la Fiscalía no tenía abierta ninguna investigación previa contra las personas que perdieron la vida durante el operativo.

Judicializan caso de guardias civiles involucrados en muertes
