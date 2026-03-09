Muere un agente de GCE en un accidente carretero

MATEHUALA.- La mañana de este domingo, un elemento de la Guardia Civil Estatal perdió la vida en un accidente automovilístico al circular en su camioneta por la carretera ´57, donde se impactó contra otro vehículo; al lugar acudieron corporaciones de emergencia, pero lamentablemente el hombre ya había fallecido.

Los hechos ocurrieron en el retorno que se encuentra frente al rodeo 57, donde debido al exceso de velocidad y la falta de precaución, dos camionetas se impactaron de frente, en una de ellas iba el agente policial.

Testigos del accidente inmediatamente pidieron apoyo a las corporaciones de emergencia y al llegar los paramédicos atendieron a los lesionados, lamentablemente el conductor de una de las unidades no presentaba signos vitales.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes al ver el cuerpo reconocieron que se trataba de un elemento de esta corporación policiaca, identificado con el nombre de Reyes Medina, quien se dirigía a iniciar el turno cuando ocurrió el accidente; era originario del municipio de Cedral.

Personal de la Fiscalía arribó para llevar a cabo las debidas investigaciones y levantar el cuerpo del oficial de la Guardia Civil Estatal, siendo trasladado al Servicio Médico Forense para ser entregado a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales.