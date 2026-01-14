La GCE ha detenido a 45 personas por diferentes delitos

Como resultado de los operativos de vigilancia y prevención del delito, elementos de la Guardia Civil Estatal llevaron a cabo la detención de 45 personas por su presunta responsabilidad y participación en diversas faltas administrativas y hechos delictivos.

Nuestras fuerzas del orden obtuvieron la detención de 39 personas por su probable posesión y distribución de distintos estupefacientes, lográndose el aseguramiento de 11 dosis de cocaína, 165 dosis de "cristal", 889.6 gramos de marihuana, además de 18 artefactos metálicos de varilla corrugada mejor conocidos como "ponchallantas".

Asimismo los agentes estatales lograron la detención de dos persona por violencia familiar, una personas por allanamiento , una por portación de arma prohibida y dos personas por conducir un vehículo con reporte de robo.

Con acciones contundentes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera permanente para fortalecer la seguridad, combatir los delitos contra la salud y preservar el orden y la tranquilidad de la ciudadanía potosina.

