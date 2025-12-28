La PDI asegura dos automotores

En distintas acciones operativas, elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) lograron el aseguramiento de dos vehículos por diversas irregularidades, en Salinas de Hidalgo y El Naranjo.

En primera instancia, tras recibir informes sobre el hurto de un automotor en Salinas de Hidalgo, los agentes de la PDI implementaron acciones inmediatas en la zona para localizar la unidad. Gracias a su labor, se ubicó una camioneta tipo Pick Up, marca Ford, color blanco, en la localidad de Diego Martín.

Por otro lado, en la comunidad La Cabaña del municipio de El Naranjo, el personal policial localizó un vehículo marca Nissan, color gris, modelo 2003, que presentaba signos de desvalijamiento.

Ambas unidades fueron resguardadas en una pensión vehicular y puestas a disposición de un agente del Ministerio Público, quien se encargará de realizar los trámites correspondientes y gestionar la entrega de los automóviles a sus legítimos propietarios.

