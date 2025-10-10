En Cd. Satélite, arrestan a tres con camioneta hurtada

A través de las labores de inteligencia y prevención efectuadas en el municipio de Villa de Pozos, efectivos de la Guardia Civil Estatal detuvieron en las últimas 24 horas a tres personas que viajaban a bordo de un vehículo con reporte de robo, además de asegurarles droga.

Dos de los presuntos, identificados como Ricardo “N” de 21 años y Luis “N” de 43 años, cuentan con antecedentes criminales y junto con ellos también fue detenida una adolescente de 16 años de edad.

Se les detectó cuando viajaban a bordo de una camioneta vehículo Chevrolet línea Blazer, modelo 1998, la cual resultó con reporte de robo en el municipio de Santa María del Río.

Al momento de su arresto los sospechosos circulaban por calles de Ciudad Satélite, en donde fueron vistos por elementos policiales quienes les marcaron el alto para una investigación con el resultado ya descrito.

Además, también se les encontró un frasco con marihuana y seis dosis de cristal, por lo que se les hizo saber que serían detenidos y se les leyeron sus derechos que los amparan, siendo remitidos posteriormente ante la Fiscalía General del Estado por delitos contra la salud.