logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRA EN GRANDE SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡CELEBRA EN GRANDE SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Farderos intentaron hurtar en tienda

Por Redacción

Octubre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Farderos intentaron hurtar en tienda

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre y a una mujer por presunto robo a comercio, hecho que ocurrió en la Cabecera Municipal, en atención a un reporte ciudadano.

En la comandancia central de la corporación se recibió una llamada en la que se solicitó la presencia de la autoridad, debido a que en una tienda departamental ubicada sobre la carretera Matehuala, en Cabecera Municipal, tenían retenidos a un hombre y una mujer que intentaron sustraer mercancía.

Los agentes municipales se presentaron en el establecimiento, donde fueron recibidos por personal del lugar, quienes los llevaron con los señalados. 

Luego de entrevistarlos, los sospechosos se identificaron como José “N” de 23 años, y Yulissa “N” de 21 años, a quienes se les acusó de retirar sensores de prendas de ropa y calcetas, objetos que tenían en su posesión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De inmediato se les informó que serían detenidos por presunto robo a comercio, además de darles lectura de su carta de derechos.  Los arrestados fueron consignados a Barandilla Municipal donde los certificó el médico legista, y posteriormente se pusieron a disposición de la FGE.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Farderos intentaron hurtar en tienda
Farderos intentaron hurtar en tienda

Farderos intentaron hurtar en tienda

SLP

Redacción

En Cd. Satélite, arrestan a tres con camioneta hurtada
En Cd. Satélite, arrestan a tres con camioneta hurtada

En Cd. Satélite, arrestan a tres con camioneta hurtada

SLP

Redacción

Camión y camioneta chocan contra vivienda
Camión y camioneta chocan contra vivienda

Camión y camioneta chocan contra vivienda

SLP

Redacción

No hubo heridos graves, solamente algunos pasajeros con golpes leves

Muere una mujer en accidente en Carr., a Zacatecas
Muere una mujer en accidente en Carr., a Zacatecas

Muere una mujer en accidente en Carr., a Zacatecas

SLP

Redacción

El auto fue impactado por un tráiler en puente del entronque a Ahualulco