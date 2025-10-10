Farderos intentaron hurtar en tienda

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre y a una mujer por presunto robo a comercio, hecho que ocurrió en la Cabecera Municipal, en atención a un reporte ciudadano.

En la comandancia central de la corporación se recibió una llamada en la que se solicitó la presencia de la autoridad, debido a que en una tienda departamental ubicada sobre la carretera Matehuala, en Cabecera Municipal, tenían retenidos a un hombre y una mujer que intentaron sustraer mercancía.

Los agentes municipales se presentaron en el establecimiento, donde fueron recibidos por personal del lugar, quienes los llevaron con los señalados.

Luego de entrevistarlos, los sospechosos se identificaron como José “N” de 23 años, y Yulissa “N” de 21 años, a quienes se les acusó de retirar sensores de prendas de ropa y calcetas, objetos que tenían en su posesión.

De inmediato se les informó que serían detenidos por presunto robo a comercio, además de darles lectura de su carta de derechos. Los arrestados fueron consignados a Barandilla Municipal donde los certificó el médico legista, y posteriormente se pusieron a disposición de la FGE.