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Liberan Eje Vial tras protesta por caso Miguel Ángel

Manifestación por joven asesinado deja de bloquear la vialidad

Por Redacción

Marzo 25, 2026 01:01 p.m.
A
Liberan Eje Vial tras protesta por caso Miguel Ángel

La circulación vehicular en el Eje Vial fue restablecida este miércoles, luego de la manifestación encabezada por familiares de Miguel Ángel Rocha Medina, estudiante del Cobach 26 asesinado en enero pasado.

La protesta, que previamente incluyó bloqueos en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) y en distintos puntos del centro de la capital, provocó afectaciones viales durante varias horas, especialmente sobre el Eje Vial Ponciano Arriaga.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los manifestantes permanecen en la zona, pero ya no obstruyen la vialidad, lo que permitió reabrir el tránsito.

Elementos de la Policía Vial mantienen presencia preventiva en el lugar para resguardar el orden y brindar apoyo a los automovilistas.

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La movilización surge a más de dos meses del homicidio del joven, ocurrido el 25 de enero, y ante la inconformidad de sus familiares, quienes señalan falta de avances en la investigación y exigen justicia.

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