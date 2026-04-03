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Lo vinculan a proceso por varios delitos

Por Redacción

Abril 03, 2026 03:00 a.m.
A
Lo vinculan a proceso por varios delitos

Agentes fiscales obtuvieron la vinculación a proceso de Matías "N", por los delitos de contra la salud en la modalidad de narcomenudeo con la variante de posesión simple, armas prohibidas y a prevención por el delito de portación de arma de fuego sin licencia en Villa de Zaragoza.

Según la Fiscalía General del Estado, el 29 de marzo de 2026, en la localidad de La Estancia, donde elementos preventivos detectaron al imputado en posesión de un cuchillo, así como un arma de fuego abastecida con un cartucho percutido y uno útil, sin contar con licencia expedida por la SEDENA; además de cuatro dosis de una sustancia similar a la droga conocida como "cristal".

Tras su detención, el señalado fue puesto a disposición de la Fiscalía, la cual integró la carpeta de investigación correspondiente y lo presentó ante la autoridad judicial.

En la audiencia inicial, el Juez de Control calificó de legal la detención.

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Posteriormente, los Agentes Fiscales formularon la imputación respectiva, misma que fue sustentada con los datos de prueba suficientes para que la autoridad judicial dictara el auto de vinculación a proceso.

Asimismo, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se informaron que serán dos meses de investigación complementaria.

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