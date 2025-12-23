logo pulso
¡ENTUSIASMADOS!

Localizan a catorce personas reportadas como desaparecidas

Por Redacción

Diciembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Entre el 15 y el 21 de diciembre de 2025 logró establecer el paradero de 14 personas que habían sido reportadas como no localizadas en distintos puntos de la entidad, entre ellas dos con Alerta Ámber, quienes fueron reintegradas a sus respectivos núcleos familiares.

Entre los de alerta Ámber se encuentra un jovencito de nombre Yandel Fernando N., que fue regresado a su casa sano y salvo; había sido visto por última vez en el Camino Viejo a San Pedro pero ya está con su familia.

Tras recibir las denuncias correspondientes en todos los casos, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, en coordinación con la Coordinación Estatal de Alerta Ámber, activó de manera inmediata el Protocolo Integral de Búsqueda de Personas.

Mediante acciones operativas realizadas por la Policía de Investigación, en colaboración con corporaciones de seguridad y con el apoyo de la ciudadanía, se logró la localización de siete mujeres y siete hombres en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Matlapa, Tamazunchale y Aquismón.

Las indagatorias permitieron establecer que, en la mayoría de los casos, las ausencias fueron de carácter voluntario, relacionadas con situaciones personales.

