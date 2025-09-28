Localizan a hombre sin vida en Mexquitic

Esta mañana fue localizado un hombre sin vida en el interior de su domicilio en la comunidad de Guadalupe Victoria, en el municipio de Mexquitic de Carmona.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes aseguraron el área. Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron la carpeta de investigación correspondiente.