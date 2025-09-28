logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA PRIME

Fotogalería

CASA PRIME

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Localizan a hombre sin vida en Mexquitic

Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida en la comunidad de Guadalupe Victoria

Por Redacción

Septiembre 28, 2025 11:52 a.m.
A
Localizan a hombre sin vida en Mexquitic

Esta mañana fue localizado un hombre sin vida en el interior de su domicilio en la comunidad de Guadalupe Victoria, en el municipio de Mexquitic de Carmona.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes aseguraron el área. Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron la carpeta de investigación correspondiente.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Localizan a hombre sin vida en Mexquitic
Localizan a hombre sin vida en Mexquitic

Localizan a hombre sin vida en Mexquitic

SLP

Redacción

Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida en la comunidad de Guadalupe Victoria

Accidente en distribuidor Juárez deja a motociclista herido
Accidente en distribuidor Juárez deja a motociclista herido

Accidente en distribuidor Juárez deja a motociclista herido

SLP

Redacción

El motociclista se lesionó al derrapar en el distribuidor Juárez en un accidente matutino

Hombre herido llega sin vida a una clínica
Hombre herido llega sin vida a una clínica

Hombre herido llega sin vida a una clínica

SLP

Redacción

Fue atacado en la colonia San Luis Uno y en una camioneta lo trasladaron, pero ya era tarde

Capturan a par de ladrones en una empresa gasera
Capturan a par de ladrones en una empresa gasera

Capturan a par de ladrones en una empresa gasera

SLP

Redacción

Llevaban material metálico y un diablito que habían hurtado en el lugar