Capturan a par de ladrones en una empresa gasera

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un objetivo prioritario generador de incidencias y a un hombre por presunto robo a comercio, acción que se realizó en la colonia Hacienda San Miguel, en una atención al reporte respectivo.

En la comandancia central de la corporación se recibió una llamada en la cual solicitaron la presencia de la autoridad en una empresa gasera de la mencionada colonia, debido a que ingresaron dos individuos sin autorización y fueron detectados retirando material de sus instalaciones.

Los agentes municipales se presentaron en el lugar, donde fueron recibidos por el responsable, mismo que los llevó al área donde observó a los señalados; añadió que quería proceder legalmente en su contra.

Los policías tuvieron contacto visual con los reportados, y luego de varios minutos de diálogo se identificaron como José “N”, de 48 años, y Óscar “N”, de 46, a quienes se les encontraron dos rejillas de alcantarilla metálicas, una tapa de registro metálica y un diablito metálico de color rojo.

Siguiendo con el debido protocolo de actuación, servidores públicos consultaron el estatus legal de los sujetos en Plataforma México, cuyo resultado mostró que José “N” es considerado un objetivo prioritario generador de incidencias, con ocho detenciones previas por la comisión de distintos delitos.

Enseguida se les hizo saber que serían detenidos por presunto robo a comercio, además les informaron los derechos que les asisten y fueron trasladados a Barandilla Municipal, donde los certificó el médico legista para después seguir con el debido proceso en la Fiscalía General del Estado.