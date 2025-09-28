Galindo anuncia revisión y mejora de puentes peatonales en SLP

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que el Ayuntamiento ya recibió del Instituto Municipal de Planeación (Implan) el diagnóstico sobre el estado de los puentes peatonales de la ciudad, lo que permitirá definir acciones de reparación o sustitución en aquellos que representen un riesgo para la ciudadanía.

El edil destacó que el estudio técnico identifica casos como el puente de avenida Muñoz hacia Río Santiago, así como pasos en Salvador Nava y en la zona de la Universidad Cuauhtémoc, donde diariamente transitan estudiantes y peatones rumbo a la plaza San Luis. "Ahora vamos a cotizar para ver cuáles requieren reparaciones y cuáles ameritan una reposición completa", explicó.

Galindo Ceballos subrayó que buscarán fortalecer las condiciones de seguridad del peatón, mencionando que en las últimas semanas se han pintado pasos peatonales en puntos clave. Entre ellos, resaltó la intervención en la Alameda, donde existen más de 16 cruces, y en la Glorieta Bocanegra, tras el siniestro ocurrido en la zona.

El alcalde adelantó además que la avenida Chapultepec será intervenida para facilitar cruces seguros, mediante señalización y la instalación de semáforos peatonales de activación voluntaria, los cuales permiten el flujo vehicular normal hasta que un peatón solicita el paso.

Finalmente, Galindo aseguró que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia que también contempla infraestructura para ciclistas, con el objetivo de fortalecer la movilidad urbana y la cultura del respeto al peatón en la capital potosina.