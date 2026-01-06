Localizan a senderistas extraviados en Tierra Nueva
Tierra Nueva.- Una alerta ciudadana sobre la no localización de tres personas que realizaban actividades de senderismo en el municipio de Tierra Nueva, movilizó a los cuerpos de seguridad y rescate, logrando resultados favorables al localizarlos sobre la comunidad de San Rafael.
La Guardia Civil Estatal (GCE) estableció un perímetro de búsqueda, de acuerdo a la zona donde indicaron los senderistas que realizarían su ruta.
Luego de recorrer la presa La Muñeca, visualizaron a tres masculinos, luego de que indicaran haberse extraviado por la zona, tras caer la noche. Los uniformados de inmediato los trasladaron hacia donde se encontraban sus familiares, quienes agradecieron por el apoyo otorgado.
"Ante la no localización de una persona, no esperes y reporta de inmediato a la Línea de Emergencias 911, ya que esto permite la actuación inmediata de las fuerzas del orden público y preservar la integridad de quienes se encuentren extraviadas", recordó la GCE.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Senderistas atrapados en S. de San Miguelito
Fueron rescatados por PCM en un cañón de la zona serrana del Picacho de los Gavilanes
no te pierdas estas noticias
Vuelca e incendia vehículo en Salvador Nava (fotos)
Redacción
Los hechos, a la altura de la Zona Universitaria; aplican operativo vial
Se incendia vehículo tras volcadura en Salvador Nava; hay cierre vial
Redacción
Frente al asta Bandera, con dirección a Lomas; movilizan bomberos y fuerzas de seguridad