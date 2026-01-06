Localizan a senderistas extraviados en Tierra Nueva

Tierra Nueva.- Una alerta ciudadana sobre la no localización de tres personas que realizaban actividades de senderismo en el municipio de Tierra Nueva, movilizó a los cuerpos de seguridad y rescate, logrando resultados favorables al localizarlos sobre la comunidad de San Rafael.

La Guardia Civil Estatal (GCE) estableció un perímetro de búsqueda, de acuerdo a la zona donde indicaron los senderistas que realizarían su ruta.

Luego de recorrer la presa La Muñeca, visualizaron a tres masculinos, luego de que indicaran haberse extraviado por la zona, tras caer la noche. Los uniformados de inmediato los trasladaron hacia donde se encontraban sus familiares, quienes agradecieron por el apoyo otorgado.

"Ante la no localización de una persona, no esperes y reporta de inmediato a la Línea de Emergencias 911, ya que esto permite la actuación inmediata de las fuerzas del orden público y preservar la integridad de quienes se encuentren extraviadas", recordó la GCE.

