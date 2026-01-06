logo pulso
Se incendia vehículo tras volcadura en Salvador Nava; hay cierre vial

Frente al asta Bandera, con dirección a Lomas; movilizan bomberos y fuerzas de seguridad

Por Redacción

Enero 06, 2026 10:10 a.m.
Un vehículo volcó y se incendió la mañana de este martes en los carriles centrales de la avenida Salvador Nava, a la altura del asta Bandera, con dirección hacia Lomas, lo que provocó el cierre total de la circulación al poniente en uno de los principales ejes viales de San Luis Potosí.

Tras el percance, la unidad quedó completamente calcinada. Hasta el momento no se ha confirmado el número ni el estado de posibles personas lesionadas, informaron autoridades en el sitio.

La emergencia generó fuerte movilización policiaca y de auxilio, con la presencia de ambulancias, elementos de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil Estatal. El H. Cuerpo de Bomberos acudió para sofocar el incendio, el cual fue controlado minutos después.

La Policía de la Capital mantiene cerrados los carriles centrales de Salvador Nava en el tramo referido y habilitó la circulación por carriles laterales, por lo que se exhorta a automovilistas a extremar precauciones y atender las indicaciones.

El tránsito permanece afectado mientras continúan las labores de atención y retiro del vehículo siniestrado.

