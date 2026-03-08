Localizan y resguardan a menor con Alerta Ámber

La Guardia Civil Municipal de Soledad, a través de la Unidad Especializada en Atención de Violencia Familiar y de Género, localizó, resguardó y brindó atención integral a una menor de 12 años de edad que contaba con Alerta Ámber activa, en hechos ocurridos en la colonia 21 de Marzo.

Oficiales de UAVI atendieron un reporte ciudadano, en el cual la madre de una niña mencionó que ubicó a su hija con Alerta Ámber activa en un domicilio de la calle Adolfo López Mateos, en la colonia mencionada, por lo que los agentes de la unidad especializada se presentaron en la ubicación, donde una mujer confirmó la presencia de la adolescente, quien momentos antes había sido vista en la calle Ignacio Allende, también en la colonia 21 de Marzo, para después dar aviso a su mamá.

La menor fue resguardada por policías femeninas, y posteriormente trasladada a la comandancia central de la corporación, donde se le brindó contención emocional, atención médica y servicios integrales de UAVI, donde refirió haber salido de su casa debido a que es víctima de violencia familiar.

De inmediato se informó y

vinculó con el responsable de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) Municipal, adscrita al DIF de Soledad de Graciano Sánchez, para dar seguimiento al caso y garantizar la protección de sus derechos.