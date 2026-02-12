Logra FGR cárcel para sujeto por posesión de fusil en Tanlajás

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de San Luis Potosí, obtuvo sentencia condenatoria de ocho años, un mes y 15 días de prisión contra una persona, por haber sido plenamente acreditada su participación en la comisión del delito portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En juicio oral, el Ministerio Público Federal demostró ante un juez federal que, al circular por la localidad de El Chuche, municipio de Tanlajás, San Luis Potosí, elementos de la Guardia Civil Estatal recibieron una denuncia anónima, en la que informaban que, había unas personas consumiendo drogas a bordo de un vehículo.

Las autoridades acudieron a corroborar la información y encontraron que en el vehículo, Juan "N" tenía un arma de fuego larga tipo fusil, una piernera con un cargador abastecido y al solicitarle que mostrará la documentación que ampare su legal portación, aseguró no contar con ella, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad.

El agente del Ministerio Público de la Federación reunió los elementos probatorios por lo que fue vinculado a proceso y posteriormente, el juez federal dictó la referida sentencia condenatoria en su contra, la cual contempla también el pago de una multa de 200 UMAS, equivalentes a la cantidad de 21 mil 714 pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Tormenta causa daños en la Huasteca Reportan inundaciones de puentes y deslaves en Tanlajás, Coxcatlán y Tancanhuitz

Con estas acciones la Fiscalía General de la República (FGR), reafirmó su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal; por lo que se invitó a la ciudadanía, a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año (de forma presencial en República de Polonia 370, Lomas de Satélite o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.