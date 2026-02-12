logo pulso
Notifican aprehensión a pareja de mujer hallada en aljibe

Busca la FGE imputar femicidio en contra de Luis Adrián "N"

Por Redacción

Febrero 12, 2026 10:44 a.m.
A
Luis Adrián "N" / Foto: FGE

Luis Adrián "N" / Foto: FGE

Derivado de hechos ocurridos el cinco de febrero de 2026, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) integró una carpeta de investigación que derivó en la aprehensión de Luis Adrián "N", señalado por el delito de feminicidio, al presumiblemente haber privado de la vida a la víctima en un domicilio ubicado en la colonia Las Flores, en la ciudad capital.

Tras llevar a cabo las investigaciones correspondientes, que incluyeron la recopilación de entrevistas y diversos datos de prueba para esclarecer cómo se suscitaron los hechos y confirmar la identidad del probable responsable, agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada en Feminicidios obtuvieron una orden de aprehensión en contra dicho sujeto.

Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación (PDI) se presentaron en el Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde el imputado se encontraba recluido por diversa causa penal, a efecto de notificarle el mandato judicial en su contra, así como informarle de los derechos que le asisten.

El señalado permanecerá interno en dicho centro penitenciario en espera de su audiencia inicial ante la autoridad judicial, donde el personal de la Fiscalía Especializada formulará la imputación correspondiente y solicitará su vinculación a proceso.

SLP

Redacción

Busca la FGE imputar femicidio en contra de Luis Adrián "N"

