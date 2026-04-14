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Seguridad

Manifestación obliga a operativo vial en la glorieta Real Inn

Se redirige el tránsito en varias rutas para evitar congestionamientos

Por Pulso Online

Abril 14, 2026 03:29 p.m.
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Foto: SSPC

Foto: SSPC

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que la Policía Vial habilitó un dispositivo de vialidad y control de tránsito ante la presencia de personas en manifestación en la glorieta Real Inn (salida a Guadalajara) en el tramo de Cordillera de los Alpes hacia Nuevo Libramiento.

También hay desvíos en varias rutas:

- Circuito Potosí de Chapultepec hacia la glorieta, se canaliza el tránsito a lateral de Cordillera de los Alpes para tomar Cordillera de los Himalaya o Sierra Leona.

- De carretera a Guadalajara se dirige hacia Circuito Potosí con dirección a la avenida Chapultepec.

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- De Nuevo Libramiento se dirige hacia la carretera a Guadalajara o Circuito Potosí con dirección al oriente.

- De Cordillera de los Alpes hacia la glorieta se está redireccionando hacia el paso a desnivel para tomar la avenida Eugenio Garza Sada, glorieta de la Familia - Av. 3er Milenio hasta la Carretera a Guadalajara.

La Policía Vial mantiene el control y la vigilancia para garantizar la circulación en las vías alternas y minimizar el impacto vial durante la manifestación en la glorieta Real Inn.

Foto: Alberto Martínez/Pulso 

Los quejosos son familiares del menor Alan Carrera Gómez, quien fue sustraído por su padre y exigen que la Fiscalía local agilice las investigaciones para dar con su paradero. 

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