Manifestación obliga a operativo vial en la glorieta Real Inn
Se redirige el tránsito en varias rutas para evitar congestionamientos
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que la Policía Vial habilitó un dispositivo de vialidad y control de tránsito ante la presencia de personas en manifestación en la glorieta Real Inn (salida a Guadalajara) en el tramo de Cordillera de los Alpes hacia Nuevo Libramiento.
También hay desvíos en varias rutas:
- Circuito Potosí de Chapultepec hacia la glorieta, se canaliza el tránsito a lateral de Cordillera de los Alpes para tomar Cordillera de los Himalaya o Sierra Leona.
- De carretera a Guadalajara se dirige hacia Circuito Potosí con dirección a la avenida Chapultepec.
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- De Nuevo Libramiento se dirige hacia la carretera a Guadalajara o Circuito Potosí con dirección al oriente.
- De Cordillera de los Alpes hacia la glorieta se está redireccionando hacia el paso a desnivel para tomar la avenida Eugenio Garza Sada, glorieta de la Familia - Av. 3er Milenio hasta la Carretera a Guadalajara.
La Policía Vial mantiene el control y la vigilancia para garantizar la circulación en las vías alternas y minimizar el impacto vial durante la manifestación en la glorieta Real Inn.
Foto: Alberto Martínez/Pulso
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