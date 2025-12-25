logo pulso
PAZ, AMOR Y ARMONÍA

PAZ, AMOR Y ARMONÍA

Material ilícito y de alto riesgo es incautado

Se aseguró 13 cajas de pirotecnia, marihuana y 148 "vapeadores"

Por Redacción

Diciembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Material ilícito y de alto riesgo es incautado

Cerritos.- Como parte de las acciones de seguridad y vigilancia que se desarrollan de manera permanente en la entidad, elementos de la Guardia Civil Estatal (G.C.E.), en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, realizaron un importante aseguramiento durante la implementación del Operativo B.O.M.I. en el municipio de Cerritos, San Luis Potosí.

Mientras se efectuaban recorridos preventivos y labores de inteligencia en el cruce de las calles Epifanio Castillo y Aldama, en la colonia Guadalupe, los elementos operativos detectaron a un masculino que se encontraba junto a varias cajas de cartón, y el cual, al notar la presencia de las unidades oficiales, el individuo emprendió la huida de manera inmediata, internándose entre la maleza, lo que impidió su localización pese a que se intentó darle alcance.

Ante esta situación, los elementos procedieron a inspeccionar las cajas que el sujeto dejó abandonadas en el lugar, localizando en su interior material ilícito y de alto riesgo, consistente en pirotecnia, droga y dispositivos electrónicos. Como resultado de esta acción, se logró el aseguramiento de 13 cajas de pirotecnia variada, así como 12 kilogramos de marihuana y 148 dispositivos electrónicos mejor conocidos como "vapeadores".

Todo lo asegurado fue debidamente asegurado y puesto a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes, a fin de determinar su procedencia y destino.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través de la Guardia Civil Estatal, refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo los operativos interinstitucionales en los 59 municipios del estado potosino, con el objetivo de prevenir delitos, reducir riesgos a la población y garantizar la seguridad sin límites en San Luis Potosí.

