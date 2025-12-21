logo pulso
Mecánico se quita la vida de un tiro en la cabeza

Por Redacción

Diciembre 21, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- Un hombre dedicado a la reparación de motocicletas fue encontrado sin vida dentro de su domicilio, ubicado en la colonia 20 de Noviembre.

El infortunado respondía en vida al nombre de Raúl O., tenía 52 años de edad y vivía en la calle Reforma Agraria, esquina con Seguridad Social.

Uno de sus hijos llegó la mañana de este sábado al domicilio mencionado y lo encontró tirado cerca de la puerta de entrada, sangrando de la cabeza y sin responder. Por ello, de inmediato solicitó auxilio al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil Municipal; sin embargo, Raúl ya no contaba con signos vitales, pues la herida en la cabeza fue producida por un proyectil de arma de fuego y junto al cuerpo se encontraba una pistola.

La zona fue acordonada y tomó conocimiento personal de la Fiscalía General del Estado. Tras entrevistarse con familiares de la víctima, se estableció que el hombre había tenido problemas maritales, lo que presuntamente lo llevó a tomar la fatal decisión.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal para la necropsia de ley.

