Menor resulta lesionado en accidente en rúa a Rioverde

Viajaba en un taxi que participó en un choque de tres vehículos

Por Redacción

Diciembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Menor resulta lesionado en accidente en rúa a Rioverde

Un menor resultó lesionado de gravedad en un choque entre tres vehículos registrado en la carretera a Rioverde, a la altura de la colonia 21 de Marzo.

El percance tuvo lugar alrededor de las 16:30 horas del domingo, inicialmente un automóvil sedán color azul, circulaba sobre la carretera a Rioverde en dirección el distribuidor Juárez hacia el Anillo Periférico Oriente.

A la altura de la calle Víctor Cervera Pacheco, impactó por alcance contra el taxi número económico 4124 que por ahí circulaba, proyectándolo contra el muro de contención para luego volcar y en su  trayectoria errática también chocó contra un automóvil Nissan March.

En el hecho, el vehículo azul también terminó chocado contra la cortina metálica de una bodega que ahí se localiza.

Luego del percance, al sitio arribaron paramédicos, quienes valoraron a los ocupantes del taxi en donde un menor de edad presentaba lesiones graves, siendo trasladado de inmediato a un hospital para que recibiera atención médica especializada . 

Peritos de la Guardia civil de Soledad tomaron conocimiento del caso y los vehículos fueron enviados a una pensión hasta que los participantes lleguen a un acuerdo reparatorio, además del lesionado también presentaron fuertes daños materiales ya que quedaron inservibles. 

