Motociclista muere tras derrapar en avenida México

Un motociclista perdió la vida la noche del viernes, luego de derrapar en la avenida México, a la altura de la calle Chiapas, en la colonia Popular.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando el joven circulaba con dirección a la carretera Matehuala. Al llegar al cruce con la calle Chiapas, perdió el control de la motocicleta y derrapó: su cuerpo impactó contra un árbol, mientras que la unidad avanzó sin control alrededor de 17 metros.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El área fue asegurada por la SSPC municipal, mientras que Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo.

