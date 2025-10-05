Motociclista resulta con golpes tras choque en la colonia Praderas del Maurel

Un joven motociclista resultó con golpes leves tras chocar contra un vehículo en la colonia Praderas del Maurel, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

El percance ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando el motociclista circulaba sobre la calle Jesús Yuren y, al llegar al cruce con Adolfo López Mateos, impactó del lado derecho a un automóvil Fiat Uno color rojo, lo que provocó que cayera al pavimento.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y valoraron al joven, quien solo presentó golpes que no ameritaron su traslado a un hospital.

Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del accidente para deslindar responsabilidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí