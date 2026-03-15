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Muere conductor tras volcadura de tráiler en la 57

El accidente ocurrió en el km 154.

Por Redacción

Marzo 15, 2026 02:45 p.m.
A
Muere conductor tras volcadura de tráiler en la 57

Un conductor perdió la vida este mediodía tras la volcadura de un tráiler en el kilómetro 154 de la carretera México–San Luis Potosí, a la altura de la comunidad de Fracción Sánchez.

El accidente fue reportado después de las 12:00 horas. De acuerdo con los primeros informes, la pesada unidad circulaba en dirección de Querétaro hacia la capital potosina cuando el operador perdió el control del vehículo.

El tráiler se impactó contra las barras metálicas de contención y posteriormente salió del camino hacia el lado izquierdo, cayendo al desnivel que divide ambos sentidos de la carretera.

En el lugar una persona perdió la vida, presuntamente el conductor de la unidad.

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Elementos de la Guardia Nacional acudieron como primeros respondientes para asegurar el área y resguardar la escena del accidente.

Posteriormente arribaron agentes de la Policía de Investigación y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las diligencias correspondientes y la apertura de la carpeta de investigación.

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