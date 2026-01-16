Muere joven tras un choque sobre lateral de la 57

Un trágico accidente con una persona sin vida y un lesionado de gravedad se registró en lateral de carretera 57, a la altura de la colonia Valle Dorado. Los hechos, cerca de las 07:00 de la mañana.

Dos conductores de vehículos circulaban sobre lateral de la carretera 57 , en el tramo de la avenida Topacio y avenida Dalias, con dirección a Villa de Pozos.

El taxi circulaba por la lateral y al llegar al ramal para ingresar a carriles centrales, aparentemente le corta la circulación al KIA, provocando que chocara contra postes de señalética y de alumbrado. Finalmente el vehículo terminó volcado.

Al sitio arribaron paramédicos, quienes trasladaron al conductor en estado crítico para su atención médica, pero un joven adolescente que viajaba de acompañante perdió la vida.

Al sitio arribaron elementos de la SSPC municipal, quienes acordonaron el área, y peritos SSPC municipal iniciaron con los primeros reportes.

Policía de Investigación y personal de la FGE iniciaron con el peritaje para deslindar responsabilidades.